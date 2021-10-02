Шутила и ела яблоки: в Днепре водитель Lexus, убегая от копов, протаранила авто и снесла ограждение (фото)

Шутила и ела яблоки: в Днепре водитель Lexus, убегая от копов, протаранила авто и снесла ограждение (фото)

Виновница ДТП при задержании вела себя не агрессивно, а наоборот — смеялась.

В Днепре на Балашовском спуске девушка на Lexus устроила погоню со патрульной полицией. Она врезалась в припаркованное авто и разгромила забор.

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Об этом сообщает "Информатор".

ДТП произошло 2 октября в 2:30. Издание со ссылкой на патрульную полицию сообщает, что девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она, пытаясь скрыться от полиции, врезался в минивэн, а затем на скорости протаранила ограждение, которое от удара отбросило на 5 метров. После этого авто не могло ехать и полиция задержала нарушительницу.

В то же время, по данным СМИ, виновница ДТП при задержании вела себя не агрессивно, а наоборот — она смеялась, шутила и ела яблоки. Девушка в аварии не пострадала. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, вблизи центра Львова авто сбило на переходе женщину с двумя детьми.

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