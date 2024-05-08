Шутки от ТЦК или юмор по-одесски: в Сети появились якобы интимные предложения для уклонистов

В Одессе – своя атомосфера. Там уклонистам уже предлагают секс за деньги, не выходя из дома, чтобы не поймал ТЦК.

Сеть возмутило объявление, размещенное в Одессе. Там женщина предлагает сексуальные услуги за деньги уклонистам, которые боятся выйти из дома.

"Секс для уклонистов Одесса. Боишься выезжать из дома? Я приеду к тебе сама и даже останусь на ночь", – говорится в объявлении. Далее указан номер телефона и имя женщины – Людмила.

В Сети иронизируют, что указанный номер – это номер ТЦК. Мол, так военкомы хотят обнаружить уклонистов. Конечно, это все шутки.

Ранее офицер-морпех ответил, реально ли из уклониста сделать мотивированного воина.

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