Схватил ее и задушил: на Закарпатье рецидивист убил свою возлюбленную (фото)

Схватил ее и задушил: на Закарпатье рецидивист убил свою возлюбленную (фото)

Мужчина уже ранее отбывал наказание в тюрьме за аналогичное преступление.

В среду утром, 15 сентября, жительница Виноградова обнаружила мертвой свою знакомую и позвонила в полицию. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили на теле покойной явные следы насильственной смерти.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

"Полицейские выяснили, что накануне потерпевшая распивала алкогольные напитки со своим сожителем. Впоследствии между ними возникла ссора и 49-летний фигурант схватил свою сожительницу и задушил ее", — говорится в сообщении.

Подозреваемого в убийстве полицейские оперативно разыскали и задержали. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания. Известно, что задержанный ранее уже отбывал 12-летнее наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление.

По факту умышленного убийства следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на Прикарпатье мужчина беспощадно бил ногами и руками по голове свою сожительницу. От полученных травм женщина скончалась.

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