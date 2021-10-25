Схватил и отвел в безлюдное место: в Киеве на семь лет тюрьмы осудили насильника

Схватил и отвел в безлюдное место: в Киеве на семь лет тюрьмы осудили насильника

38-летний мужчина уроженец Еревана. Ранее он был неоднократно судим.

В Киеве до 7,6 лет тюрьмы осудили мужчину, который схватил женщину, отвел ее в безлюдное место и изнасиловал.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как стало известно, инцидент произошел на улице Машиностроителей в Соломенском районе города. Там мужчина, который уже неоднократно был судим, в том числе — за преступления против половой свободы, напал на женщину, отвел ее в безлюдное место и изнасиловал.

"В ходе судебного разбирательства прокурор полностью доказал вину обвиняемого в совершении указанного преступления. При поддержке публичного обвинения Соломенской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор 38-летнему уроженцу города Ереваан, совершившего изнасилование. Злоумышленник осужден к наказанию в виде 7 лет 6 лишения свободы", — рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Напомним, что по делу убийства черниговского полицейского Артура Ерохина появились два новых фигуранта — патрульные.

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