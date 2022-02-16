Схватил нож и ударил им в грудь: в Ровенской области мужчина едва не убил родного сына (фото)

Схватил нож и ударил им в грудь: в Ровенской области мужчина едва не убил родного сына (фото)

Между родными возник конфликт.

Во вторник вечером, 15 февраля, 50-летний житель Здолбунова Ровенской области едва не убил своего сына.

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Об этом рассказали в полиции области.

"Отец вместе с 27-летним сыном сели ужинать. Около 19:30, после длительного распития алкоголя, между родными возник конфликт, причину которого сейчас злоумышленник объяснить не может. Во время схватки отец взял кухонный нож и ударил им сына", — говорится в сообщении.

На ссору из другой комнаты вышел старший сын хозяина. Он позвонил матери, а затем, вызвав такси, вместе доставили раненого в больницу.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

"Медики диагностировали у пострадавшего ранения грудной клетки. После оперативного вмешательства угрозы жизни мужчины нет", — рассказывают в полиции.

50-летний мужчина задержан, сейчас находится в изоляторе временного содержания, а за содеянное жалеет и искренне раскаивается. Но теперь за содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

С места происшествия криминалисты изъяли вещественные доказательства, в том числе орудия преступления.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Решается вопрос об извещении задержанному о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения по части 1 статьи 121 УК Украины.

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