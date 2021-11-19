Схватил за руку и потянул за собой: в Краматорске мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку

О том, что произошло, друзья девочки рассказали родителям, а те обратились в полицию.
В Краматорске Донецкой области будут судить 46-летнего насильника малолетнего ребенка. Соответствующий обвинительный акт уже направлен в суд.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в изнасиловании ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).
Событие произошло 29 августа этого года в Краматорске. 46-летний мужчина позвонил по телефону знакомой девочке и предложил встретиться. На встречу она пришла в компании сверстников – двоих девочек и мальчика.
Злоумышленник повел детей в лесополосу, где угрожая 11-летней потерпевшей физической расправой, предложил вступить с ним в половые отношения. Девочка отказалась.
Мужчина схватил ребенка за руку и потащил за собой. Далее воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал неестественным способом.
О случившемся друзья потерпевшей сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.
За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.
Напомним, что с. Гать Береговской ТГ Закарпатской области забеременела 11-летняя девочка . Малолетняя может стать самой молодой мамой в Украине, в полиции по этому факту уже открыли уголовное производство.
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