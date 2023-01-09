Схватил за шею и потащил в лесополосу: в Днепре мужчина изнасиловал девочку

У злоумышленника уже были проблемы с законом.

В Днепре мужчина ограбил и изнасиловал несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

"В феврале 2020 года ранее судимый за изнасилование местный житель, находясь вблизи автозаправочной станции города, схватил 11-летнюю девочку за шею и, угрожая ножом, затянул в лесополосу. Мужчина забрал у потерпевшей 29 грн и, применяя силу, изнасиловал" - говорится в сообщении.

Прокуроры отстояли в суде апелляционной инстанции приговор по фактам изнасилования малолетнего ребенка и разбоя (часть 6 статьи 152 и часть 2 статьи 187 УК Украины). Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и данные по нему внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, на Днепропетровщине к 11 годам лишения свободы приговорен мужчина, который изнасиловал родную племянницу. Девочке всего 8 лет.

А в Кировоградской области мужчина ночью проник в комнату ребенка через окно и угрозами заставил его пойти в летнюю кухню, где и изнасиловал ее.

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