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Схватил женщину за горло и прижал к стене: полиция взялась за скандал с ТЦК во Львове
Во Львове полиция расследует применение силы к женщине во время конфликта с представителями ТЦК. Инцидент, зафиксированный на видео, вызвал публичный резонанс и стал основанием для открытия уголовного производства.
Во Львове правоохранители расследуют инцидент с применением силы к 26-летней женщине во время конфликта с участием представителей ТЦК. Событие случилось 14 июля. На видео, опубликованном в социальных сетях, было видно, как мужчина в военной форме хватает гражданскую женщину за горло.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Во Львове возбуждено уголовное производство по применению силы работниками ТЦК к женщине
Событие произошло 14 июля около 14:25 на ул. Пантелеймона Кулиша. По данным правоохранителей, потерпевшая женщина получила легкие телесные повреждения во время спора с группой оповещения.
По этому факту дознаватели отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественных работ на срок до 200 часов или исправительных работ сроком до одного года. Сейчас продолжается досудебное расследование.
В руководстве Львовского ТЦК проходит служебная проверка. Поводом для открытия уголовного производства и общественного резонанса стало это видео:
На кадрах четко видно, как мужчина в военной форме хватает гражданскую женщину за горло и держит. Перед этим военные, вероятно, мобилизировали ее мужа. Женщина вмешалась. Сначала женщину пытались оттащить, а затем один из мужчин в военной форме схватил девушку за горло и прижал к стене.
Как слышно на видео, мужчину называли Володей.
Что известно об инциденте с ТЦК во Львове
Напомним, Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за опубликованного в соцсетях видео, на котором зафиксировано возможное применение силы к женщине.
Инцидент произошел 14 июля во Львове во время проведения мер оповещения.
Сейчас в ведомстве продолжаются установление всех фактов и правовая оценка действий возможных участников события. В ТЦК отметили, что до завершения проверки там воздерживаются от каких-либо преждевременных выводов, а после ее финала будет принято решение согласно действующему законодательству.
Военные призвали общественность и медиа дождаться официальных результатов.