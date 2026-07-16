Схватил женщину за горло и прижал к стене: полиция взялась за скандал с ТЦК во Львове

Инцидент с ТЦК во Львове

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Во Львове правоохранители расследуют инцидент с применением силы к 26-летней женщине во время конфликта с участием представителей ТЦК. Событие случилось 14 июля. На видео, опубликованном в социальных сетях, было видно, как мужчина в военной форме хватает гражданскую женщину за горло.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Во Львове возбуждено уголовное производство по применению силы работниками ТЦК к женщине

Событие произошло 14 июля около 14:25 на ул. Пантелеймона Кулиша. По данным правоохранителей, потерпевшая женщина получила легкие телесные повреждения во время спора с группой оповещения.

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По этому факту дознаватели отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, общественных работ на срок до 200 часов или исправительных работ сроком до одного года. Сейчас продолжается досудебное расследование.

В руководстве Львовского ТЦК проходит служебная проверка. Поводом для открытия уголовного производства и общественного резонанса стало это видео:

Дата публикации 14:41, 15.07.26 Количество просмотров 61 Омбудсмен требует проверить инцидент с применением силы военным ТЦК к женщине во Львове

На кадрах четко видно, как мужчина в военной форме хватает гражданскую женщину за горло и держит. Перед этим военные, вероятно, мобилизировали ее мужа. Женщина вмешалась. Сначала женщину пытались оттащить, а затем один из мужчин в военной форме схватил девушку за горло и прижал к стене.

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Как слышно на видео, мужчину называли Володей.

Что известно об инциденте с ТЦК во Львове

Напомним, Львовский областной ТЦК и СП назначил служебную проверку из-за опубликованного в соцсетях видео, на котором зафиксировано возможное применение силы к женщине.

Инцидент произошел 14 июля во Львове во время проведения мер оповещения.

Сейчас в ведомстве продолжаются установление всех фактов и правовая оценка действий возможных участников события. В ТЦК отметили, что до завершения проверки там воздерживаются от каких-либо преждевременных выводов, а после ее финала будет принято решение согласно действующему законодательству.

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Военные призвали общественность и медиа дождаться официальных результатов.

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