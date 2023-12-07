"Схватила 11-классника за ухо и тянула к двери": в лицее на Полтавщине разразился скандал — что известно

В Семеновском лицее №1 в Полтавской области произошел скандал. Учительница публично обвинила директора учебного заведения в физическом насилии над детьми. Сама руководительница лицея говорит, что учительница пытается осквернить ее репутацию.

Об инциденте Валентина Голодная написала на своей странице в Facebook. По ее словам, к ней, как к классному руководителю, обратились учащиеся 11-го класса с просьбой уберечь от физического и психологического давления со стороны директора.

“Не просто досадная, а, по-моему, вопиющая ситуация произошла в нашем лицее №1, который всегда имел прекрасную репутацию и был образцом для других учебных заведений региона. Ко мне, как к классному руководителю, обратились мои 11-классники с просьбой оградить их от произвола директора нашего лицея Дунай А.М. Произошло это недавно в спортивном зале во время соревнований. Дунай схватила одного ученика за ухо и тянула к двери (и это парня 11 класса!), обругала моих девочек, махая руками перед их лицами. Отмечаю, что все это происходит во время проведения акции "16 дней против насилия". А на бумаге будут красивые отчеты о большой проделанной работе”, — написала Валентина Голодная.

Учительница добавила, что вместо того, чтобы прийти и извиниться перед учениками, директор им угрожает.

“А именно: "Теперь берегись", "Я не пущу на экскурсию", "Не подпишу тебе практику". По образованию директор лицея — психолог. Но в ее практике это уже не первый пример насилия над детьми. В прошлый раз власти смолчали. Даже пальчиком никто не пригрозил. А что теперь?" — утверждает учительница.

Валентина Голодная написала заявление в местный отдел образования с просьбой разобраться в ситуации.

Скриншот сообщения учительницы

Что говорит директор

Директор лицея Елена Дунай ответила учительнице на своей странице в Фейсбук. По ее словам, в своем посте учительница "в очередной раз пытается осквернить ее репутацию".

"Я уже была "недостойной", "чего ты сюда лезешь", "лукашенко". Все прекрасно понимают, что должность директора по наследству не передается, ну... почти все. Главное — ярко и эмоционально описать ситуацию, выдаваемую за действительность. Ясно, что себя нужно показать, детей запугать. Я не знаю, что нужно сделать парню, чтобы он написал о "ухе", — написала директор.

Она добавила, что такое сообщение педагога — манипуляция.

“Так почему же заодно не прописываете, что именно некоторые учащиеся вашего класса 17 ноября проигнорировали занятия в межшкольном учебно-производственном комбинате (Родители, вы к этому как относитесь?), потому что, по их версии, они в это время едут на экскурсию в Кременчуг. Жаль в этой ситуации детей, которыми так умело манипулируют”, — утверждает Елена Дунай.

Скриншот сообщения директора

На скандал отреагировал уполномоченный по правам человека

Редакция сайта ТСН.ua пыталась получить комментарий отдела образования, семьи, молодежи и спорта Семеновского поселкового совета по поводу ситуации в лицее, однако их телефон, указанный в Сети, не работает.

На информацию в Сети о возможном факте жесткого обращения с детьми и нарушении их права со стороны директора лицея в Полтавской области отреагировал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

“Такие действия директора заведения могут свидетельствовать о нарушении прав ребенка на достойное отношение, закрепленное в статье 19 Конвенции ООН о правах ребенка, ратифицированной в Украине; статьями 28 и 52 Конституции Украины, статьей 10 Закона Украины "Об охране детства" и другими нормативно-правовыми актами. Кроме того, согласно части второй статьи 54 Закона Украины "Об образовании" педагогические работники обязаны соблюдать педагогическую этику, уважать достоинство, права, свободы и законные интересы всех участников образовательного процесса", — отметили на сайте уполномоченного.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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