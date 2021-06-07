Схватила за плечо и волочила по земле: под Черкассами бойцовская собака напала на 5-летнего мальчика

Собака напала на ребенка, когда он играл на улице.

В Черкасской области в селе Новоселица бойцовская собака напала на 5-летнего мальчика. Животное покусало ребенка и сломало ему плечевую кость.

Об этом сообщают "Вісті Черкащини".

"Мать с детьми только вернулись с прогулки домой. Ее сын остался на улице играть. Вдруг к ним во двор забегают 2 собаки породы стафф-терьер. Одна большая, другая поменьше. Нападают на этого мальчика. Мать выбежала на крик ребенка и начала отганять животных. Одну собаку сумела отогнать, а та, что больше, схватила мальчика за плечо и волочила по земле", — рассказывает начальник сектора ювенальной превенции Звенигородского райотдела полиции Татьяна Савоник.

Взбешенную собаку сумела оттянуть от мальчика только его владелица, когда услышала крики. Ребенок лежал в луже крови с открытым переломом.

"У мальчика многочисленные укушенные раны и открытый перелом плечевой кости. Сейчас он находится в больнице Черкасс. Владелица животного живет неподалеку от места, где произошел инцидент. Ни вольера, ни чего-то другого у нее нет. Держит в сарае или в доме. Когда выходит на улицу они у нее гуляют. Уверяет, что следит за ними. Недоумевает, почему собаки напали на ребенка ", — рассказывает Татьяна Савоник.

Мальчика из Катеринопольской больницы перевели в Черкассы. Он потерял много крови, но его состояние удалось стабилизировать.

Владелицу стаффов могут привлечь к административной ответственности. Кроме этого животных у женщины могут изъять.

Напомним, что в Изюме Харьковской области у женщины конфисковали бойцовскую собаку. Та постоянно выбегала на улицу и нападала на людей.

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