"Схватился за голову": Дикий об угрозе переведения на армию ответственности за мобилизацию

Правительство не должно перекладывать на армию ответственность за проведение и финансирование мобилизации.

Такое мнение высказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в интервью изданию "Новинарня".

Он прокомментировал заявление главы Минфина Сергея Марченко, который сказал, что ожидает предложений от Минобороны и Генштаба о возмещении расходов на дополнительную мобилизацию.

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"Когда я прочитал это, что "пусть Генштаб покажет, где взять деньги", я схватился за голову... Если на армию переложить полностью ответственность за мобилизацию, то на самом деле армия справится, это будет очень просто. Вот выходит (на ротацию) часть, понесшая потери, там осталось 30% бойцов в строю, остальные — "200", "300"... И на ротации в тылу они просто окружают какой-то городок, делают облаву со стволами и загоняют к себе пополнение", — рассуждает эксперт .

По его словам, таким образом, за один рейд и за один день можно сформировать бригаду.

"Я такое видел на Северном Кавказе: что такое армия, которая сама занимается рекрутингом… сама занимается фандрайзингом", – добавил Дикий.

Напомним, появился текст законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

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