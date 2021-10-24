Схватился за сердце и упал: убийца лося умер при попытке побега, фото

Схватился за сердце и упал: убийца лося умер при попытке побега, фото

Правоохранители установили личности всех причастных к браконьерству на Черниговщине.

В полиции установили обстоятельства незаконной охоты на лося в лесу вблизи села Смолянка (Черниговськая область), во время которой внезапно умер один из участников браконьерства.

Об этом сообщили в воскресенье, 24 октября, в пресс-службе Нацполиции.

Накануне вечером в полицию позвонил лесничий, который сообщил, что на территории охотничье-рыболовного хозяйства выявлено лиц, которые, вероятно, убили лося. Четырех мужчин застали как раз во время свежевания туши.

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"Мужчины пообещали показать лесничим документы. Однако, все четверо побежали к своим автомобилям. Во время побега одному из мужчин стало плохо, он схватился за сердце и упал. Впоследствии оказалось, что человек умер. Остальные — сели в автомобили и скрылись", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители установили личности всех причастных к убийству животного. Трое из них были жителями Киевщины, четвертый — местный егерь этих угодий.

По показаниям свидетелей, застрелил лося мужчина 1973 года рождения, который умер при попытке побега. Полиция продолжает следственные действия для объективного документирования указанного факта. Причину смерти охотника должны установить медики.

Мясо животного, оружие и другие вещественные доказательства изъяты и направлены на проведение экспертизы. По предварительным данным, животному было около двух лет.

Начато расследование по признакам части 1 статьи 248 Уголовного кодекса Украины — незаконная охота. Такое правонарушение карается штрафом от 17 000 до 51 000 гривен, общественными работами на срок от 160 до 240 часов или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее в Донецкой области во время охоты в запрещенной местности 63-летний охотник получил смертельное огнестрельное ранение.

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