Схватки начались в дороге: под Харьковом женщина родила в "скорой"

Схватки начались в дороге: под Харьковом женщина родила в "скорой"

Медики остановили автомобиль и экстренно оказали женщине помощь.

В Харьковской области женщина родила в карете "скорой". Акушерскую помощь оказали работники экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Утром 21 июля бригада медиков прибыла в Харьковский район на вызов к 31-летней женщине, у которой начался второй этап родов. Поэтому автомобиль сразу остановили и начали оказывать роженицы помощь.

"Авто сразу остановили, бригада ЭМП начала оказывать акушерскую помощь. Благодаря слаженным и профессиональным действиям медицинских работников, женщина родила здорового мальчика весом 3000 граммов. Роженицу вместе с новорожденным госпитализированы в лечебное учреждение", — отметили в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

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