Швеция объявила о зимнем пакете помощи Украине на 120 млн евро – на что пойдут средства

Швеция выделяет Украине 1,4 млрд крон (около 120 млн евро) финансовой помощи, которая в том числе пойдет и на поддержку населения зимой.

Об этом пишет издание SVT.

Новый пакет поддержки представили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йохан Форсселл.

"Это самая большая сегодня поддержка Украине в рамках двусторонней помощи от Швеции" — сказал Кристерссон во время пресс-конференции.

Большая часть средств – 900 млн крон (почти 80 млн евро – ред.) – пойдут в фонд Всемирного банка для восстановления Украины. В частности, этот фонд поддерживает украинскую инфраструктуру в сфере энергетики, жилищного строительства, здравоохранения и транспорта.

Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего пойдут на закупку оборудования для отопления и увеличения пропускной способности украинской электросети. Речь идет также о других мерах, которые помогут украинцам пережить зиму, например, строительство приютов.

По словам Форселла, именно на это был самый большой запрос со стороны Украины. Он также обвинил РФ в "энергетическом терроризме" против Украины.

"Россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы и без того тяжелое испытание для гражданского населения стало еще более тяжелым. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как строить новое, так и восстанавливать разрушенное", — сказал министр Швеции.

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