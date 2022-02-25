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Швеция оказывает Украине военную, гуманитарную и техническую помощь — Зеленский

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Швеция оказывает Украине военную, гуманитарную и техническую помощь — Зеленский

Офис Президента Украины

Швеция готова помогать Украине.

Швеция предоставит Украине военную, гуманитарную и техническую помощь.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Швеция оказывает Украине военную, техническую и гуманитарную помощь. Благодарен за ее эффективную поддержку. Строим антипутинскую коалицию вместе", — написал президент.

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