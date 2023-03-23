Швеция передаст Украине САУ Archer и танки Leopard 2: решение парламента

Парламент Швеции (Риксдаг) одобрил предложение правительства о передаче Украине нового пакета военной помощи с артустановками Archer и танкам Leopard 2.

Об этом свидетельствует решение Риксдага от 23 марта.

Согласно решению, шведское правительство может передать Украине военное оборудование и боеприпасы на 6,2 млрд крон (554 млн евро). Речь идет о танках Leopard 2, САУ Archer, легком противотанковом оружии Robot 57 и боеприпасах.

"Правительство обосновывает свое предложение тем, что предоставление военного оборудования Украине отвечает интересам Швеции", – отметили в парламенте.

Кроме того, шведский парламент разрешил правительству принять решение о продаже 14 систем Archer Великобритании, ранее передавшей Украине свои артустановки AS90.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен 20 марта объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 350 млн долл. Речь идет о боеприпасах для HIMARS, для Bradley, ракетах HARM, противотанковом оружии и речных катерах.

В тот же день ЕС согласовал план закупки для Украины миллиона боеприпасов в течение 12 месяцев на сумму 2 млрд евро.

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