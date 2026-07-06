Шведский волонтер получил ранения во время атаки РФ по Украине: что известно

Атака на Полтавщину

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В Полтавской области шведский волонтер получил легкие ранения в результате атаки российского беспилотника. Несмотря на инцидент, гуманитарная миссия организации Send to Ukraine продолжится.

Об этом сообщает Sweden Herald.

По словам соучредительницы организации Кристины Лейвик, группа волонтеров завершила доставку гуманитарной помощи и остановилась на автозаправочной станции, когда вблизи их автомобиля взорвался российский дрон. Один из волонтеров получил осколочные ранения, однако его жизни ничего не угрожает.

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«Мы расцениваем это как провокацию со стороны России. Совершенно неприемлемо, что гражданские люди становятся жертвами таких атак, ведь это противоречит законам войны», — заявила Лейвик.

Она отметила, что организация осуществила уже 31-ю гуманитарную миссию в Украину с начала полномасштабного вторжения. Несмотря на меры безопасности, предусмотреть подобный удар было невозможно.

«Все, кто едет с нами, знают о рисках. Но именно так каждый день живут украинцы», — подчеркнула она.

После инцидента колонна отправилась в Киев, а затем направится на запад Украины, где волонтеры проведут короткий инструктаж перед возвращением в Швецию.

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В Send to Ukraine заверили, что нападение не заставит их отказаться от помощи Украине. Наоборот, по словам Лейвика, этот случай лишь усугубил их мотивацию продолжать гуманитарные миссии.

Организация регулярно доставляет в Украину гуманитарные грузы, а также передает внедорожники, спасательные автомобили и другое необходимое оборудование, закупаемое при поддержке благотворителей.

Ранее мы сообщали, что российские войска вторично за сутки атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками. Под удар попали промышленное предприятие в Полтавском районе и энергетический объект Миргородского района. В Миргородском районе из-за атаки без электроснабжения временно осталось около 600 потребителей. Информация о пострадавших во время этой атаки не поступала. Это уже второй удар по области в сутки. Ранее в результате другой российской атаки на Полтавщине были ранены двое мужчин, один из которых находился в состоянии средней тяжести.

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