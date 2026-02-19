ТСН в социальных сетях

Украина
202
1 мин

Швеция объявила масштабный пакет военной помощи Украине: что предусмотрено

В Швеции был представлен масштабный военный пакет помощи Украине с фокусом на ПВО.

Катерина Сердюк
Флаг Швеции

Флаг Швеции / © pixabay.com

Швеция представила один из самых больших пакетов военной поддержки для Украины. Он направлен прежде всего на укрепление противовоздушной обороны.

Об этом сообщает правительство Швеции.

Что известно о пакете от Швеции

Пакет, ставший уже 21-й военной помощью с начала полномасштабной войны, оценивается почти в 12,9 млрд шведских крон. Он включает в себя современное ПВО, долгосрочные системы вооружений, боеприпасы, инновационные проекты и обучение для украинских военных.

Наибольшая часть средств — около 4,3 млрд крон — направлена на закупку новейшего оборудования для защиты от воздушных угроз. Оно способно закрывать обширные территории, в том числе критическую инфраструктуру.

Также в пакет входят боеприпасы разного назначения, тренировочные программы и поставки уже переданного оборудования, а также проекты по развитию долговременной боевой способности, включая беспилотные системы.

Швеция отмечает, что поддержка Украины остается неотъемлемой частью безопасности Европы и поставки соответствуют приоритетам, определенным украинской стороной.

Ранее Швеция назвала Россию серьезной и конкретной угрозой национальной и региональной безопасности. Как отмечает разведка, риски могут расти из-за наращивания военной активности и гибридных операций Москвы. Также предупреждают о риске гибридных атак, саботажа и дестабилизации. Представители НАТО подтвердили важность укрепления обороноспособности из-за угрозы со стороны РФ.

202
