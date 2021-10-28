Швейцария готова вернуть замороженные миллионы Януковича: названо условие

Для возвращения в Украину 70 миллионов швейцарских франков требуются изменения в судебной системе.

Украина сможет вернуть арестованные в Швейцарии средства бывшего президента Виктора Януковича после того, как произойдут необходимые изменения в судебной системе.

Об этом заявил глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис на брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве.

Швейцарский министр отметил положительные изменения, которые происходят в судебной системе Украины, и напомнил, что времени для возврата средств осталось немного — всего три года.

Еще в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (свыше $69 млн) сроком на три года, после чего срок действия этого решения неоднократно продлевали. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки ограничена 10 годами.

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"Прошло уже 7 лет, и мы сигнализировали Украине, что остается 3 года. Но мы получили положительные заверения в том, что проходят необходимые процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере Украины изменится, эти средства вернулись", — сказал Игнацио Кассис. .

В целом на зарубежных счетах заблокированы активы экс-чиновников времен Януковича на сумму 107,19 млн., 15,87 млн. евро и 135,01 млн. швейцарских франков. Арестованные средства находятся в таких странах, как Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения президенту-беглецу Виктору Януковичу по делу о резиденции "Межигорье".

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