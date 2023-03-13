Швейцария не планирует сокращать объемы социальной помощи для украинских беженцев – Госсекретариат по миграции

Швейцарская Конфедерация не намерена изменять размер выплат на каждого беглеца от войны в Украине.

Об этом сообщила в комментарии для ТСН.ua в Берне госсекретарь по миграции Кристина Шранер Бургенер.

По ее словам, "украинцы будут продолжать получать соцпомощь в том же объеме даже в случае, если не смогут быстро интегрироваться в швейцарское общество и самостоятельно зарабатывать на жизнь".

Как известно, в некоторых странах Евросоюза сейчас происходит существенное снижение выплат. В то же время Федеральный совет Швейцарии готов сохранить их за счет дополнительного кредита более одного миллиарда швейцарских франков, недавно полученного Государственным секретариатом по миграции. На будущее в этом году он готовит запрос о расширенном финансировании.

Правительство продолжит перечислять кантонам по 1500 тысяч франков на беженца, куда совокупно входит социальная помощь, стоимость медицинского страхования, образования для детей, транспортные возмещения, обучение на курсах иностранных языков (немецкий, французский, итальянский).

Как известно, каждому беженцу физически выплачивают до 600 франков в среднем ежемесячно, в зависимости от кантона и дороговизны места пребывания, куда распределяют украинских беглецов. Также варьируются выплаты на семью. Чем больше состав семьи, тем меньше выплаты приходится на человека.

Напомним, что украинцам советуют проверить загранпаспорта после того, как часть документов, которые были выданы в Украине, признали недействительными из-за ошибок в транслитерации.

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