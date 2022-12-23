Швейцария отправит Украине новую партию генераторов и обогревателей

Новые генераторы и обогреватели передадут органам гражданской защиты Украины для использования в "Пунктах незламності".

Украина получит от Швейцарии очередную партию помощи. В этот раз для нужд украинцев передадут 40 обогревателей и 40 генераторов.

Об этом сегодня, 23 декабря, сообщила пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

"Швейцария организует очередную партию гуманитарной помощи украинцам с 40 обогревателями и таким же количеством генераторов", — говорится в сообщении.

Их передадут органам гражданской защиты Украины и их будут используют в "Пунктах незламност". Сейчас власти Швейцарии рассматривают возможность отправки дополнительных поставок помощи.

Эти поставки являются частью более широкого плана действий, чтобы украинскому населению помочь пережить эту зиму. План, официально обнародованный президентом Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом на конференции в Париже 13 декабря, предусматривает финансирование проектов, направленных на скорейшее возобновление энергетической инфраструктуры и жилья в Украине. Кроме того, несколько проектов, поддержанных SDC, адаптированы для удовлетворения зимних потребностей. В ноябре Швейцария выделила 100 миллионов швейцарских франков, одобренных парламентом в декабре, в поддержку всех этих мероприятий.

Напомним, Латвия закупит для Украины генераторов на 560 тысяч евро.

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