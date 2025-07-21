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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Швырял в лунку: мужчина издевался над собакой, а друзья снимали на видео — что говорит полиция

Шокирующую видеозапись жители Ровенщины выложили в соцсети, где ее встретили полицейские.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Швырял в лунку: мужчина издевался над собакой, а друзья снимали на видео — что говорит полиция

Муж издевался над собакой / © pixabay.com

В Ровенской области по факту жестокого обращения с животным полицейские открыли уголовное производство и ищут мужчину, который издевался над собакой.

Полиция Ровенской области пишет об этом 21 июля.

«Сегодня, 21 июля, во время мониторинга социальных сетей в одном из телеграмм-каналов полицейские обнаружили видео, в котором мужчина, находясь на клондайке, швыряет собаку в лунку», — говорится в сообщении.

Тем временем еще трое мужчин наблюдают за дерзкими действиями мужчины, а еще один снимает.

Правоохранители зарегистрировали событие и немедленно приступили к поиску злоумышленников.

По факту жестокого обращения с животными следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.299 УК Украины.

Продолжаются следственные действия и проводится проверка фактов инцидента полицейскими.

Напомним, ранее в Киевской области дети жестоко издевались над котом и снимали это на видео. Шокирующая видеозапись с жестоким обращением с животным.

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