Швыряли котенка о стену: во Львовской области расследуют факт жестокого обращения с животными

На Львовщине подростки издевались над котенком и снимали это на видео. Полиция производит проверку.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Детали инцидента

Сегодня, 15 сентября, правоохранители обнаружили публикацию, сопровождавшуюся видео, где двое подростков издеваются над котенком. На одном из кадров дети швыряют кота о стену.

"Данное событие зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Ювенальные полицейские отделения полиции №1 Золочевского районного отдела полиции проводят проверку, по факту которой будет предоставлена правовая квалификация происшествия", - отметили в полиции.

Ожидаем детали.

Ранее говорилось, что в Украине водителям грозит не только штраф, но и уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. Да, строго запрещается оставить его в салоне закрытого автомобиля в жару. Речь даже о возможности лишения свободы.

Если автомобиль находится под прямым солнцем, это очень опасно для любимца. Температура внутри закрытого авто может быстро подняться до критических показателей, создав «тепловую ловушку» для беззащитных животных.