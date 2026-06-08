Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян впервые за семь лет: какая причина

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Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею — это его первая поездка в Пхеньян за последние семь лет. Визит проходит на фоне громких заявлений Ким Чен Ина о намерении резко нарастить ядерный потенциал страны.

Об этом пишет Financial Times.

Зачем Си Цзиньпин прибыл в Ким чен Ина

Ожидается, что Си проведет переговоры с северокорейским лидером в ближайшее время. Встреча состоится после того, как Ким в последние годы активно сближался с Россией как в военной, так и в экономической сферах.

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Аналитики предполагают, что Пекин постарается вернуть Пхеньян к диалогу с соседями и сдержать его ядерные амбиции. В то же время, в самой КНДР все жестче заявляют о своем статусе.

Ким Чен Ын ранее объявил об «экспоненциальном» усилении ядерных сил и назвал отказ от ядерного оружия устаревшей идеей. Его сестра Ким Йо Чен также подчеркнула, что ядерный статус страны является «незыблемым».

В то же время, Пхеньян не исключает переговоров с США, но только на собственных условиях. В КНДР сигнализируют, что готовы к диалогу, если Вашингтон изменит подход к вопросу денуклеаризации.

Эксперты отмечают, что нынешний визит Си преследует еще одну цель — удержать Северную Корею от чрезмерного сближения с Россией. В последнее время Ким активно углубляет сотрудничество с Москвой, в частности, поддерживая ее в войне против Украины.

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На этом фоне Китай стремится сохранить свое влияние на Пхеньян и не допустить, чтобы тот окончательно сместил баланс в сторону Кремля.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны могут обсудить ситуацию вокруг Тайваня, Японии и военную активность США в регионе.

Ранее в КНДР было сделано громкое заявление о ядерном оружии. Да, страна не намерена отказываться от ядерного оружия. Там также прокомментировали заявления США о якобы договоренностях по денуклеаризации, назвав утверждения «ложными». Акцентируется, что Вашингтон хорошо знаком с реальной позицией Пхеньяна.

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