Сибига намекнул, кто будет следующим после ликвидации Хаменеи

Сибига / © Associated Press

В МИД Украины прокомментировали ликвидацию аятоллы Али Хаменеи. Это демонстрирует, что падение диктатора РФ Владимира Путина неизбежно.

Об этом написал глава МИД Андрей Сибига.

«Асад, Мадура, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше года. Он также не помог ни одному из них», – отметил он.

По словам Сибиги, эта динамика доказывает три вещи:

Доверять РФ нельзя, она не является надежным союзником даже для тех, кто сильно на нее полагается;

Бессодержательная война РФ против Украины агрессору не выиграть, но враг упорно ее не прекращает, в то же время влияние россиян в мире резко падает;

Свержение диктаторов должно продолжаться, и падение Путина однажды неизбежно.

«Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна», - говорится в сообщении МИД.

Убийство Хаменеи – коротко

Иран подтвердил гибель верховного лидера Ирана — аятоллы Али Хаменеи. Правительство объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных.

Как сообщается, вместе с лидером Ирана погибли члены его семьи . Это дочь, внук или внук, невестка и зять. Израильские военно-воздушные силы якобы сбросили около 30 бомб на комплекс, где находился Хаменеи.

Позже стало известно о ликвиадации еще четырех чиновников Ирана.