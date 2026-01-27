- Дата публикации
Сибига ответил на слухи об освобождении Залужного из посольства в Лондоне
В МИД Украины, развеяли слухи о возможном увольнении Валерия Залужного.
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что пока не видит оснований для разговоров об увольнении Валерия Залужного с должности посла Украины в Великобритании.
Об этом он рассказал в интервью Европейской правде.
Комментируя предположение журналистов о возможном завершении дипломатической миссии Залужного, министр отметил, что подобные кадровые вопросы относятся к компетенции президента Украины Владимира Зеленского.
Нет, у меня нет оснований так считать. Впрочем, я подчеркну, что такие кадровые решения это прерогатива президента», — заявил Андрей Сибига.
Что известно об «увольнении» Залужного
Напомним, в СМИ появилась информация, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в начале января готовится покинуть пост.
Впрочем, информация не соответствует действительности.
Ранее президент Владимир Зеленский встретился с бывшим главкомом ВСУ, послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Тогда Зеленский сказал, что поблагодарил Залужного «за работу в команде Украины».
Также французские СМИ в октябре 2025 сообщали, что у Залужного якобы формируют список на выборы. Однако команда Валерия Залужного эту информацию опровергла.
К тому же Валерий Залужный впоследствии заверил, что не готовится к выборам, не создает «ни штабов, ни партий и не имеет никаких связей с какой-либо политической силой».