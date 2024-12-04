Сибига ответил, настаивает ли Украина на вступлении в НАТО во время войны

Украина не настаивает на своем безотлагательном вступлении в НАТО во время войны. Для этого должно прийти время.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в общении с журналистами на полях министерской встречи НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Дипломата спросили о формате членства и применении статьи 5. Министр констатировал, что сейчас об этом речь не идет.

"Для этого должно наступить подходящее время", — подчеркнул он.

Андрей Сибига признал, что во время войны договоренность о формате членства не кажется реальной. Некоторые члены НАТО считают, что это может привести к эскалации конфликта.

"Мы – страна, по которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь за собой прямое вовлечение их в войну. А Украина этого не стремится", – объяснил министр.

При этом он подчеркнул, что принципиальная позиция Киева в отношении членства остается неизменной. Украина, как говорится в недавно обнародованном позиционном заявлении, считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя.

Ранее говорилось, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины и сдерживания дальнейшей агрессии России является полноправное членство в НАТО. Наше государство отказывается от форматов, альтернативных членству.

Читайте также: