"Предлагают непонятно кого": Сибига после атаки на Киев назвал сигналы РФ о мире манипуляциями

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал манипуляциями сигналы о готовности к миру и предложениях на роль переговорщиков «непонятных лиц».

Об этом министр иностранных дел заявил на фоне разрушенных локаций в Киеве в результате российской атаки.

Андрей Сибига призвал Европу жестко реагировать на российский террор

Сегодня, 25 мая, представители более 70 иностранных государств посетили места российских атак по Киеву 24 мая. Это произошло по приглашению главы МИД.

Министр иностранных дел Андрей Сибига вместе с коллегами из других стран возложил цветы в знак памяти погибших.

«Призываем международное сообщество к сильным реакциям на российский террор. Нужны четкие сигналы Москве, что мы объединены, мы будем твердо реагировать, что Украина получит дополнительные пакеты ПВО и ракеты, что Украина обязательно будет членом ЕС», — обратился к иностранным представителям глава МИД.

Сибига призвал европейских партнеров жестко отреагировать на российский террор, в частности на зверскую атаку на Киев 24 мая, а также усилить поддержку Украины.

«Ответ должен быть твердым… Мы видим, чем действительно отвечает враг — это смерть, разрушение, удары по исторической части города», — сказал министр иностранных дел.

Украина ожидает от партнеров передачи дополнительных систем ПВО и ракет, кроме этого — рассчитывает на поддержку на пути к вступлению в ЕС и открытию шести переговорных кластеров уже в июне 2026 года.

Также Андрей Сибига назвал манипуляциями российские сигналы о якобы готовности к миру и предложении «непонятных лиц» в качестве переговорщиков.

Сибига призвал НАТО усилить вклад в оборону Украины

Напомним, во время неформальной встречи Совета Украина-НАТО министр иностранных дел Андрей Сибига заявил о переломном моменте в войне. Он подчеркнул, что Украина является важным участником европейской безопасности, а человеческие ресурсы РФ больше не являются ее решающим преимуществом.

По словам министра, для достижения мира необходимы дипломатия, давление и сила, поэтому он призвал партнеров активнее инвестировать в украинскую оборону. Кроме того, министр МИД подчеркнул, что Киев настаивает на вступлении в ЕС в 2027 году как ключевой гарантии безопасности перед мирными договоренностями.

Между тем, в Европе продолжаются дискуссии о формате предстоящих переговоров с Россией и роли европейских стран в них. Президент Франции Эммануэль Макрон допускал контакты с Путиным, а глава МИД ФРГ Иоганн Вадефуль заявил о необходимости присутствия Европы за столом переговоров.

В то же время в ЕС к таким инициативам относятся осторожно: главный дипломат Евросоюза Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран блока подробнее обсудят роль Европы в мирном процессе позже.

