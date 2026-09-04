Удар по СБУ в Киеве: Сибига призвал международных партнеров ответить на эскалацию РФ

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Getty Images

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал российскую атаку на здание Службы безопасности Украины в центре Киева серьёзной эскалацией со стороны Москвы и призвал международных партнёров Украины решительно осудить этот удар и усилить давление на режим Владимира Путина.

Об этом глава МИД написал в посте в сети Х.

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«Российская атака на штаб-квартиру Службы безопасности Украины представляет собой серьёзную эскалацию, требующую решительного ответа», — заявил Сибига.

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По его словам, Россия нанесла удар в тот момент, когда возобновляются мирные дипломатические усилия, что, по его мнению, свидетельствует о реальном отношении Москвы к дипломатии.

Сибига также обратил внимание на угрозу культурному наследию Украины. Рядом с местом нападения находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — Софийский собор.

Министр призвал международных партнеров Украины однозначно осудить действия России и усилить давление на российский режим.

Кроме того, глава МИД обратился к ЮНЕСКО с призывом решительно отреагировать на нападение и активизировать усилия по защите украинского культурного наследия, которое находится под угрозой из-за российской агрессии.

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Напомним, 4 сентября российский ударный дрон атаковал центральный офис СБУ в Киеве. В районе Золотых Ворот из-за падения обломков российского беспилотника также вспыхнул пожар.

Взрывная волна после российской атаки частично повредила объекты заповедника «София Киевская», входящего в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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