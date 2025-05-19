Сибига объяснил, какую поразительную разницу между Россией и Украиной осветили переговоры в Стамбуле

Андрей Сибига / © Getty Images

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Переговоры Стамбуле осветили еще одну поразительную разницу между Россией и Украиной. Наше государство смотрит в будущее, а РФ — увязло в прошлом.

Об этом написал глава МИД Украины Андрей Сибига.

"Украина смотрит в будущее, сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы начать настоящий мирный процесс. Россия наоборот полностью сосредоточена на прошлом, отвергая прекращение огня и постоянно говорит о стамбульских встречах 2022 года, пытаясь выдвинуть те же абсурдные требования, что и три года".

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Это еще одна причина, добавляет он, почему давление на Россию должно быть усилено. Москва теперь должна понимать последствия препятствования мирному процессу.

Ранее речь шла о том, что украинские чиновники заявляют: война с Россией, которая приняла форму затяжного конфликта, может продолжаться еще несколько лет . Несмотря на дипломатические инициативы Дональда Трампа, Киев не видит реальных признаков готовности Москвы к миру.

Как пишет The Guardian, эти заявления прозвучали после неудачного раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. В преддверии новых телефонных контактов президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским украинская сторона не фиксирует никаких серьезных сигналов со стороны РФ.

На этом фоне Россия совершила самую масштабную атаку беспилотниками за весь период полномасштабного вторжения: 273 дрона были направлены преимущественно на Киевщину, а также на Днепропетровскую и Донецкую области.

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"Россияне не способны уничтожить нас, а мы - освободить все территории", - заявил один из чиновников в интервью The Guardian. Он также отметил, что без масштабной поддержки США ситуация может только ухудшаться.