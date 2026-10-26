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- Украина
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Сибига высмеял возможное назначение Орбана генсеком ООН: что он заявил
Андрей Сибига намекнул, чем Орбан мог бы заниматься во главе ООН.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига иронически высказался о возможном назначении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана генеральным секретарем ООН.
Об этом Сибига написал в соцсети X.
Он заявил, что венгерский политик мог бы использовать на этом посту свои навыки блокирования решений и шантажа.
«Я уверен, что Виктор Орбан, будучи генеральным секретарем ООН, хорошо использовал бы мастерские навыки вето и шантажа, которые он развил за годы срыва важных решений ЕС. Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, когда мы пригласили его на кофе в нужный момент», — заявил министр.
Ранее стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность предложить кандидатуру Орбана на должность генсека ООН.
По данным журналистов, американские чиновники уже провели предварительные переговоры с венгерским политиком. Он заинтересовался предложением, однако окончательное решение еще не принял. В США также предполагается, что кандидатуру Орбана могут поддержать Россия и Китай.