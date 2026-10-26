ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
457
Время на прочтение
1 мин

Сибига высмеял возможное назначение Орбана генсеком ООН: что он заявил

Андрей Сибига намекнул, чем Орбан мог бы заниматься во главе ООН.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Андрей Сибига

Андрей Сибига / © МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига иронически высказался о возможном назначении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана генеральным секретарем ООН.

Об этом Сибига написал в соцсети X.

Он заявил, что венгерский политик мог бы использовать на этом посту свои навыки блокирования решений и шантажа.

«Я уверен, что Виктор Орбан, будучи генеральным секретарем ООН, хорошо использовал бы мастерские навыки вето и шантажа, которые он развил за годы срыва важных решений ЕС. Мы можем поделиться с остальным миром нашим замечательным опытом, когда мы пригласили его на кофе в нужный момент», — заявил министр.

Ранее стало известно, что администрация президента США рассматривает возможность предложить кандидатуру Орбана на должность генсека ООН.

По данным журналистов, американские чиновники уже провели предварительные переговоры с венгерским политиком. Он заинтересовался предложением, однако окончательное решение еще не принял. В США также предполагается, что кандидатуру Орбана могут поддержать Россия и Китай.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie