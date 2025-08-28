ТСН в социальных сетях

Украина
260
1 мин

Сибига вызвал посла Венгрии из-за санкций против "Мадяра"

Послу вручили ноту протеста на дискриминационные действия со стороны Венгрии.

Вера Хмельницкая
Глава МИД Украины / © Associated Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига вызвал посла Венгрии в ведомство и вручил ноту протеста в ответ на дискриминацию страной венгерского меньшинства в нашем государстве.

Об этом Сибига сообщил в «Х».

«Послу вручили ноту протеста в ответ на дискриминацию Венгрией венгерского меньшинства в Украине, в частности, нашего защитника венгерского происхождения, которому запретили въезд в страну его предков», — заявил Сибига.

Он также призвал Венгрию и в дальнейшем воздерживаться от недружественных действий и приобщаться к конструктивному диалогу, к которому Украина остается готовой.

Напомним, на командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди, являющегося этническим венгром, наложены «санкции» властями Венгрии. Такое решение было введено из-за удара украинских дронов по российскому нефтепроводу «Дружба». Теперь «Мадяру» запрещен въезд в Венгрию.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский позже отреагировал на объявленный Венгрией запрет.

260
