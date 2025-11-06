- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 547
- Время на прочтение
- 2 мин
Сибига жестко раскритиковал заявления Грузии об Украине: что ответил
Киев жестко ответил Грузии на обвинения в блокировании вступления в ЕС.
Министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на заявления грузинской стороны о том, что Украина якобы препятствует Грузии на пути в Европейский Союз.
Об этом он написал в соцсети Х.
В своем комментарии Сибига посоветовал Грузии критически оценить свои действия, а не искать виновных за рубежом.
«Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве», – подчеркнул министр.
Андрей Сибига подчеркнул, что Украина желает грузинскому народу только удачи в реализации европейских стремлений, несмотря на политику действующего правительства Грузии.
«Грузия — это Европа, а не „Русский мир“», — подытожил Сибига, намекая на пророссийский вектор, который, по мнению Киева, демонстрируют нынешние грузинские власти.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решительно заявил, что Украина примет лишь полноценное членство в Европейском Союзе, отвергая идеи промежуточных или ограниченных статусов.
Украина продолжает демонстрировать «исключительную решимость» на пути к членству в Европейском Союзе, несмотря на полномасштабную войну с Россией. Об этом говорится в проекте ежегодного отчета Европейской комиссии, содержание которого оказалось в распоряжении агентства Reuters.
Венгерский премьер Виктор Орбан резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув, что Будапешт выступает против членства Киева в Евросоюзе.