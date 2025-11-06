Сибига жестко раскритиковал заявления Грузии об Украине: что ответил

Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на заявления грузинской стороны о том, что Украина якобы препятствует Грузии на пути в Европейский Союз.

Об этом он написал в соцсети Х.

В своем комментарии Сибига посоветовал Грузии критически оценить свои действия, а не искать виновных за рубежом.

«Грузинской стороне не следует обижаться на свое отражение в зеркале. Все причины плохих результатов на пути вступления Грузии в ЕС – в Тбилиси, а не в Киеве», – подчеркнул министр.

Андрей Сибига подчеркнул, что Украина желает грузинскому народу только удачи в реализации европейских стремлений, несмотря на политику действующего правительства Грузии.

«Грузия — это Европа, а не „Русский мир“», — подытожил Сибига, намекая на пророссийский вектор, который, по мнению Киева, демонстрируют нынешние грузинские власти.

Сообщение в соцсетях Андрея Сибиги. / © Скриншот

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский решительно заявил, что Украина примет лишь полноценное членство в Европейском Союзе, отвергая идеи промежуточных или ограниченных статусов.

Украина продолжает демонстрировать «исключительную решимость» на пути к членству в Европейском Союзе, несмотря на полномасштабную войну с Россией. Об этом говорится в проекте ежегодного отчета Европейской комиссии, содержание которого оказалось в распоряжении агентства Reuters.

Венгерский премьер Виктор Орбан резко отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув, что Будапешт выступает против членства Киева в Евросоюзе.