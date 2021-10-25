Мужчина сидел и читал: в Днепре на остановке общественного транспорта нашли труп

Мужчина сидел и читал: в Днепре на остановке общественного транспорта нашли труп

В результате чего наступила смерть, пока неизвестно.

В Днепре средь бела дня на остановке общественного транспорта умер мужчина.

Об этом пишет издание "Информатор".

Также читайте В киевском метро на платформе умерла женщина

Как стало известно, происшествие случилось возле рынка "Видный" на Донецком шоссе. По словам очевидцев, которые вызвали на место происшествия "скорую", мужчина сидел на остановке и читал. В какой-то момент он упал и перестал подавать признаки жизни.

Впоследствии медики лишь констатировали смерть гражданина. На вид ему было около 57 лет. Что именно стало причиной того, что произошло, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.

Напомним, что в Днепре умер бывший главный врач больницы Мечникова Владимир Павлов. Предварительно, смерть медика наступила из-за инфаркта.

Новости Украины: костер на огороде - 80-летний пенсионер умер во время пожара, который сам же вызвал

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку