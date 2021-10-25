Мужчина сидел и читал: в Днепре на остановке общественного транспорта нашли труп

В результате чего наступила смерть, пока неизвестно.
В Днепре средь бела дня на остановке общественного транспорта умер мужчина.
Об этом пишет издание "Информатор".
Как стало известно, происшествие случилось возле рынка "Видный" на Донецком шоссе. По словам очевидцев, которые вызвали на место происшествия "скорую", мужчина сидел на остановке и читал. В какой-то момент он упал и перестал подавать признаки жизни.
Впоследствии медики лишь констатировали смерть гражданина. На вид ему было около 57 лет. Что именно стало причиной того, что произошло, пока неизвестно. В обстоятельствах происшествия будут разбираться правоохранители.
Напомним, что в Днепре умер бывший главный врач больницы Мечникова Владимир Павлов. Предварительно, смерть медика наступила из-за инфаркта.