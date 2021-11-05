Сидел на дороге: под Луцком мужчина дважды попал под колеса авто

Сидел на дороге: под Луцком мужчина дважды попал под колеса авто

От полученных травм велосипедист скончался на месте.

В Луцком районе в результате ДТП погиб мужчина, сидевший на дороге возле своего велосипеда. Его дважды сбило авто.

Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Волынской области.

Вчера, 4 ноября, на автодороге между селами Ольгановка и Рудня Луцкого района водитель автомобиля Chery Amulet сбил мужчину, сидящего на проезжей части у велосипеда в пределах полосы движения. Пострадавшего с велосипедом отбросило на встречную полосу, после чего на него наехал двигавшийся во встречном направлении Volkswagen Caddy.

В результате ДТП 57-летний житель Луцкого района погиб. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водители обоих авто были трезвыми.

"По этому факту сведения внесли в реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", — отметили в пресс-службе полиции.

Напомним, что во Львовской области 4-летнюю девочку сбил и дважды переехал автомобиль. У ребенка не оказалось ни одного перелома.

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