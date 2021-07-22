Сидел на крыше автомобиля: по улицам Черкасс возили обнаженного мужчины (видео)

Мужчина был одет только в шорты.
В Черкассах улицам города на крыше автомобиля возили обнаженного мужчину.
Об этом в Facebook в сообществе "За рулем. Черкассы" сообщил Александр Хорошко.
На видео видно, как мужчина одет только в шорты ездит на крыше легкового автомобиля.
Автор видео заметил, что мужчину вероятно в таком виде возили по всему городу. О причинах происшествия в Сети не сообщают.
Напомним, в Кременчуге мужчина дефилировал городом в "костюме Адама". А в Чернигове голый водитель убегал от патрульных после ДТП. Водитель вел себя агрессивно, из-за чего его госпитализировали в психо-неврологическую больницу.