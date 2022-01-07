Сидел в выгребной яме трое суток: в Одесской области спасли пса (видео)

Сидел в выгребной яме трое суток: в Одесской области спасли пса (видео)

Местные жители не могли понять, откуда раздается вой животного.

В селе Александровка спасатели достали из выгребной ямы пса, который там застрял.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

По словам местных жителей, вой пса они услышали три дня назад и не могли понять, откуда доносится звук. Выяснив, что животное застряло в выгребной яме, люди вызвали представителей ГСЧС.

Спасатели прибыли на место вызова и достали пса.

Напомним, в Херсоне девушка хотела снять с дерева кота, но не смогла слезть на землю. Ей помогли спасатели.

А в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала водоемом на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.

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