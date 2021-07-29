Сидел в заброшенном доме: на Прикарпатье нашли 10-летнего мальчика, которого сутки искали волонтеры и полиция

Ювенальные полицейские выясняют причины такого поступка мальчика.
В селе Старые Куты Косовского району Ивано-Франковской области в четверг, 29 июля, разыскали 10-летнего мальчика, который загадочно исчез 28 июля.
Об этом сообщили в Нацполиции Ивано-Франковской области.
Сначала отец мальчика искал ребенка вместе с соседями самостоятельно, однако впоследствии он обратился в полицию. Правоохранители разыскали мальчика. Все это время он был в заброшенном здании в своем родном селе.
"За время поисков с мальчиком ничего плохого не случилось. Ребенка осмотрели медики и вернули отцу. Ювенальные полицейские выясняют причины такого поступка мальчика", — сообщили в полиции.
Напомним, пропавшего мальчика разыскивали нацгвардийци, работники ГСЧС, кинологи со служебными собаками и неравнодушные. Для поисков ребенка полиция привлекла квадрокоптер и тепловизор, прочесывала леса и труднодоступные места.