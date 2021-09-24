Сидела до вечера: в Херсоне горе-отец забыл ребенка на детской площадке

Сидела до вечера: в Херсоне горе-отец забыл ребенка на детской площадке

В полицию обратились неравнодушные горожане.

В Херсоне отец оставил на детской площадке 7-летнюю дочь. Мужчина сказал, что вернется, но забыл о ребенке.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

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В полицию поступил звонок от женщины, что возле лицея на детской площадке по ул.Вишневая она заметила маленькую девочку без сопровождения взрослых.

Ребенок назвала свое имя, фамилию и сказала, что днем ее на площадку привел папа после школы и сказал, что вскоре ее заберет. Школьница никуда не ходила и ждала отца до самого вечера.

Девочку отвезли в Херсонское районное управление полиции, где начали проводить мероприятия по установлению ее родителей. Адрес своего проживания или номера телефонов родителей ребенок не знал.

Информацию по фото девочки разместили в соцсетях и уже в течение часа начали поступать отзывы.

Девочку узнали и сообщили ее родителям.

В полицию приехала 38-летняя мать несовершеннолетней. Женщина объяснила, что отсутствовала по делам, а муж в тот день должен был забрать из школы и детских садов их пятерых детей. Вероятно, он не успел вернуться за дочкой, пока забирал и отводил домой других детей. Мужчина думал, что девочка сама придет домой. Правоохранители составили протокол на мать.

Напомним, в Херсонской области в одном из сел полицейские вместе с соцработником и медиком изъяли троих детей из семьи, которая находится на учете. Сейчас дети проживают в семьях родственников.

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