Сидела и плакала: в Полтавской области с балкона 5-этажки снимали 6-летнюю девочку

Сидела и плакала: в Полтавской области с балкона 5-этажки снимали 6-летнюю девочку

Девочка находилась дома одна.

В Полтавской области 6-летнюю девочку надолго оставили одну в квартире. Она оказалась на балконе 5-этажки, поэтому чтобы избежать трагедии, ребенка снимали спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Инцидент произошел вчера, 9 августа в городе Заводское. К спасателям поступило сообщение от очевидцев о том, что на балконе 3 этажа 5-этажки плачет ребенок.

Бойцы ГСЧС, которые прибыли на вызов, с помощью выдвижной лестницы поднялись до 6-летнего ребенка, находившегося в квартире одна, после чего спустили ее и передали работникам милиции.

Напомним, что Бердянске Запорожской области из окна 4 этажа выпала 2-летняя девочка. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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