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"Сидели на кухне, когда раздался взрыв": житель дома в Запорожье — о первых секундах после удара

"Сидели на кухне, когда раздался взрыв": житель дома в Запорожье — о первых секундах после удара

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2152
Время на прочтение
1 мин
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"Сидели на кухне, когда раздался взрыв": житель дома в Запорожье — о первых секундах после удара

Скриншот с видео/Станислав Стойков

В квартире выбило окна взрывной волной.

Житель многоэтажного дома в Запорожье, куда попала российская ракета, показал первые секунды в своей квартире после взрыва. В момент ракетного удара мужчина вместе со своей мамой сидели дома на кухне. У них выбило окна.

Видео волонтер, хирург Станислав Стойков опубликовал у себя в Instagram.

Когда мужчина снимал последствия взрыва, поблизости раздался второй.

"Краситься начала, краску перевела", — говорит напуганная женщина, после чего раздается еще один мощный взрыв.

Скриншот с видео/Станислав Стойков / ©
Скриншот с видео/Станислав Стойков
Скриншот с видео/Станислав Стойков / ©
Скриншот с видео/Станислав Стойков
Скриншот с видео/Станислав Стойков / ©
Скриншот с видео/Станислав Стойков
Скриншот с видео/Станислав Стойков / ©
Скриншот с видео/Станислав Стойков
Скриншот с видео/Станислав Стойков / ©
Скриншот с видео/Станислав Стойков

Напомним, днем 22 марта российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Под обстрел попали две девятиэтажки. Информация о масштабах разрушения уточняется. Известно о минимум 18 пострадавших, среди них двое детей.

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Дата публикации
Просмотры
2152
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