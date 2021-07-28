Сидели среди мусора в подвале многоэтажки: в Черновцах спасли 3 котят (фото)

Сидели среди мусора в подвале многоэтажки: в Черновцах спасли 3 котят (фото)

Животных передали волонтерам.

В г. Черновцах на улице Независимости спасатели достали из шахты подвала трех котят, которые не могли самостоятельно выбраться.

Об этом сообщили в ГСЧС Черновицкой области.

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К спасателям обратились волонтеры и сообщили, что в шахте подвала многоэтажки слышать жалобный мявкот котят.

УГСЧС Украины в Черновицкой области

"Шахта была завалена мусором, и животные находились под ним на глубине около 3 метров. Чтобы спасти маленьких котят, на место происшествия прибыло спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС", — говорится в сообщении.

Спасатели спустились в шахту, подняли оттуда трех котят. Их передали волонтерам.

Напомним, в Виннице вместе с макулатурой в коробке сдали котят.

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