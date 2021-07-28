Сидели среди мусора в подвале многоэтажки: в Черновцах спасли 3 котят (фото)

Животных передали волонтерам.
В г. Черновцах на улице Независимости спасатели достали из шахты подвала трех котят, которые не могли самостоятельно выбраться.
Об этом сообщили в ГСЧС Черновицкой области.
К спасателям обратились волонтеры и сообщили, что в шахте подвала многоэтажки слышать жалобный мявкот котят.
"Шахта была завалена мусором, и животные находились под ним на глубине около 3 метров. Чтобы спасти маленьких котят, на место происшествия прибыло спасательное отделение аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС", — говорится в сообщении.
Спасатели спустились в шахту, подняли оттуда трех котят. Их передали волонтерам.
Напомним, в Виннице вместе с макулатурой в коробке сдали котят.