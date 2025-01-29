"Сидят две бабки во дворе": Буданов отреагировал на искажение смысла его слов

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал распространение ложной информации в СМИ относительно его слов об "угрозе существованию Украины" и о "необходимости переговоров до лета".

Чтобы "проиллюстрировать" ситуацию, он рассказал анекдот в комментарии для канала "Исландия".

"Я анекдот вам расскажу. Старый и всем знакомый. Сидят две бабки во дворе, одна другой говорит: "Смотри, пошла, дочь у нее шлюха". Другая говорит: "Так у нее же сын". А та ей в ответ: "Ну пусть всем теперь рассказывает, что это не так". Вот это мой ответ", — сказал Кирилл Буданов.

Напомним, в понедельник, 27 января, "Украинская правда" опубликовала якобы цитату главы ГУР Кирилла Буданова. Журналисты утверждали, что он предупредил, что "до лета" необходимо начать мирные переговоры, потому что потом могут начаться процессы, которые будут "угрожать существованию Украины". В парламенте назвали это заявление вырванным из контекста.

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