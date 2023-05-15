Сидят на чемоданах: коллаборанты в Запорожье начали массово бежать в Россию

Коллаборанты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской массово бегут в Россию.
Среди предателей на ТОТ распространяются панические настроения, и многие уже выехали с территории Украины.
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи.
Напомним, ранее во Львове осудили коллаборанта, который с первых дней полномасштабной войны России против Украины, поддерживал оккупантов и отрицал зверства в Буче.
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