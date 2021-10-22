"Сидят" в Интернете и говорят по телефону: в Украине вводят новшества в СИЗО

"Сидят" в Интернете и говорят по телефону: в Украине вводят новшества в СИЗО

Заключенные смогут говорить по телефону и сидеть в Интернете, но за деньги.

В украинских СИЗО заключенные смогут официально пользоваться Интернетом и звонить по телефону. 15 минут разговора им обойдутся в 10 гривен.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Так, телефонные разговоры заключенных будут прослушиваться, что, убеждает министр, исключает возможность работы мошеннических “колл-центров”. Пользоваться в СИЗО можно будет и Интернетом. Однако некоторые виды контента для заключенных будут ограничивать.

Согласно тарифу, телефонные разговоры в месяц будут стоить 345 гривен, Всемирная Сеть — 575 гривен.

Введение телефонной и Интернет связи в следственных изоляторах в минюсте объясняют борьбой с “контрабандными” телефонами, ресоциализацией заключенных, а также пополнением бюджета спецфонда и обеспечивает соблюдение прав человека.

Кроме того, это скажется и на уменьшении физических свиданий, что "важно во время пандемии коронавируса", добавил Малюська.

Напомним, что в Харьковской области пьяный парень устроил погром в "ковидном" отделении из-за смерти матери.

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