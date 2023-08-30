"Сидят в тылу сотни здоровых быков в бронежилетах": адвокат указал на проблемы с мобилизацией

Адвокат Олег Леонтьев "наехал" на сотрудников ТЦК, что они якобы неохотно идут сами на фронт.

Мобилизация в Украине должна продолжаться, поскольку военные, служащие на "нуле", нуждаются в ротации. В то же время для эффективного пополнения рядов ВСУ нужно наладить систему и внести изменения в законодательство.

Такое мнение высказал адвокат в сфере военного законодательства Олег Леонтьев в комментарии "Фокусу".

Он обратил внимание на обсуждаемый в Сети вопрос, почему сами работники ТЦК без боевого опыта не уходят на фронт.

"К сожалению, в военкоматах сидят сотни здоровых быков в бронежилетах, которые могут обеспечить батальоны. Все они служат в воинской части, и вместо обороны страны, ловят по городам и селам призывников", – выразил свое мнение адвокат.

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Также он заметил, целесообразно ли бронировать работников Нацполиции, сотрудников Бюро экономической безопасности, Государственной исполнительной службы, работников органов военного управления, куда входят, в частности, государственные предприятия Минобороны, такие как лесокомбинаты, комбинаты железобетонных изделий.

Также адвокат утверждает, что есть забронированные категории военнообязанных, злоупотребляющие своим правом на отсрочку от мобилизации.

"Адвокатское сообщество возмущено тем, что у прокуроров есть отсрочки, хотя по закону они не входят в категорию тех, кто имеет на это право, но им сделали брони. И никакой военком не скажет, что снимет эту бронь. И часто происходит следующее: идет судебный процесс, прокурору не нравится позиция адвоката, он подмигивает военному, и тот просто на пороге суда вручает адвокату повестку и все – отправляют в окоп. Таких случаев много", – подытожил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении у всех областных военкомов.

Также глава государства анонсировал изменения в работе ТЦК и СП после увольнения всех областных военкомов. Он заявил, что военкоматами должны руководить люди, прошедшие боевые действия.

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