"Сигаретные контрабандисты" через Карпаты переносят коробки в Румынию: преступники стали героями соцсетей (видео)

За один такой "рейс" контрабандист может заработать 100-150 евро.

"Сигаретные контрабандисты" покоряют вершины и борются со снежными вьюгами. И все это для того, чтобы незаконно переправить через Карпаты в Румынию партию никотина.

Видео того, как "сигаретные контрабандисты" преодолевают вершину, опубликовал журналист Виталий Глагола.

Ролик он якобы получил от одного из контрабандистов. Сняли его 12 декабря. На видео видно, как мужчины с большими коробками пробираются сквозь снежную вьюгу. Стартовали они, по словам журналиста, из поселка Деловое в сторону румынской границы через гору Менчул.

“За один такой “рейс” контрабандист может заработать 100-150 евро. Идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются обратно таким же путем. За неделю могут сделать 3-4 ходки. Все зависит от погодных условий и физической выносливости. Обычно один человек берет два таких ящика набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче – тянет сразу три ящика”, – рассказал контрабандист, пишет Виталий Глагола.

Напомним, что на украинско-молдавской границе нашли "спиртопровод".

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