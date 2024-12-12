Сигареты, алкоголь и оружие: полицейские Хмельнитчины арестовали контрабандиста

В Шепетовском районе стражи порядка обнаружили и изъяли более 10 тысяч пачек табачных изделий, 300 литров нелегального алкоголя, а также автомат АКС-74У с патронами, оптическим прицелом и глушителем.

Как сообщили в полиции, фигурантом дела является местный житель, занимавшийся сбытом контрафактной продукции.

В рамках расследования следователи совместно с оперативниками провели шесть обысков в местах хранения и продажи незаконных товаров.

Кроме сигарет и алкоголя, изъяты мобильные телефоны, которые, вероятно, использовались для координации сбыта, а также незарегистрированное оружие с боеприпасами. Все изъято направлено на экспертизу.

У контрабандиста изъяли автомат АК

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по статьям 199 (изготовление, хранение или сбыт поддельных акцизных марок), 204 (незаконное изготовление или сбыт алкоголя) и 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, жителя Хмельницкой области осудили за домашнее насилие над 12-летним пасынком.