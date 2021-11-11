Сигареты продавали в ЕС: во Львове "накрыли" подпольный табачный цех с продукцией на 33 млн грн (фото)

Производство сигарет работало в закрытом режиме.
Во Львовской области разоблачено масштабное подпольное производство табачных изделий. Изготовленную продукцию дельцы сбывали в страны Европейского союза под видом торговых марок европейских производителей.
Об этом отчитывается полиция области.
По предварительным данным, производили подпольные сигареты на цехе. Все помещения были арендованы на подставных лиц, у двух из них злоумышленники установили промышленное оборудование и наладили полный технологический цикл по производству сигарет – от переработки сырья до готовой продукции для дальнейшей реализации конечному потребителю.
Они ежесуточно производили 35 тысяч пачек сигарет, получая прибыль 365 тысяч гривен. Указанная сумма попадала исключительно в "бюджет" организаторов схемы.
Подпольные цеха по производству, сушке и измельчению табака были расположены во Львовском районе. Так называемая "перевалочная база" для хранения готовой продукции и материалов для ее изготовления – во Львове.
Цех действовал в закрытом режиме. Там работали наемные лица, преимущественно жители разных населенных пунктов Львовской области, вахтенным методом, а производственный процесс был организован посменно.
Для маскировки потребления производством значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии на определенную мощность, каждое помещение было обустроено дизельной подстанцией.
Оперативники и следователи прекратили деятельность подпольных цехов и изъяли оборудование и сигареты на 33 млн грн:
- почти 337 тыс. пачек сигарет;
- 130 кг табака;
- 369 ящиков с фильтрами для сигарет;
- 22 паллета с тарой для блоков и пачек сигарет;
- 4 паллета сигаретной бумаги;
- линия для производства сигарет; оборудование для сушки и измельчения табака;
- "черновые" записи и другое имущество, которое использовалось для бесперебойного производства.
Кроме того, к моменту проведения обысков в помещении цехов было 9 работников.
Возбуждено уголовное дело по статье 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, расследование продолжается.
Устанавливаются лица, имеющие отношение к организации подпольной деятельности. Им грозит лишение свободы от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.
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