Сигареты продавали в ЕС: во Львове "накрыли" подпольный табачный цех с продукцией на 33 млн грн (фото)

Сигареты продавали в ЕС: во Львове "накрыли" подпольный табачный цех с продукцией на 33 млн грн (фото)

Производство сигарет работало в закрытом режиме.

Во Львовской области разоблачено масштабное подпольное производство табачных изделий. Изготовленную продукцию дельцы сбывали в страны Европейского союза под видом торговых марок европейских производителей.

Об этом отчитывается полиция области.

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По предварительным данным, производили подпольные сигареты на цехе. Все помещения были арендованы на подставных лиц, у двух из них злоумышленники установили промышленное оборудование и наладили полный технологический цикл по производству сигарет – от переработки сырья до готовой продукции для дальнейшей реализации конечному потребителю.

Они ежесуточно производили 35 тысяч пачек сигарет, получая прибыль 365 тысяч гривен. Указанная сумма попадала исключительно в "бюджет" организаторов схемы.

Подпольные цеха по производству, сушке и измельчению табака были расположены во Львовском районе. Так называемая "перевалочная база" для хранения готовой продукции и материалов для ее изготовления – во Львове.

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Цех действовал в закрытом режиме. Там работали наемные лица, преимущественно жители разных населенных пунктов Львовской области, вахтенным методом, а производственный процесс был организован посменно.

Для маскировки потребления производством значительного количества электроэнергии и бесперебойной работы промышленной линии на определенную мощность, каждое помещение было обустроено дизельной подстанцией.

Оперативники и следователи прекратили деятельность подпольных цехов и изъяли оборудование и сигареты на 33 млн грн:

почти 337 тыс. пачек сигарет;

130 кг табака;

369 ящиков с фильтрами для сигарет;

22 паллета с тарой для блоков и пачек сигарет;

4 паллета сигаретной бумаги;

линия для производства сигарет; оборудование для сушки и измельчения табака;

"черновые" записи и другое имущество, которое использовалось для бесперебойного производства.

Кроме того, к моменту проведения обысков в помещении цехов было 9 работников.

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Возбуждено уголовное дело по статье 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, расследование продолжается.

Устанавливаются лица, имеющие отношение к организации подпольной деятельности. Им грозит лишение свободы от трех до пяти лет с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

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