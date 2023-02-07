"Сигнал для всех должностных лиц": Зеленский — о назначении Малюка и Клименко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение главой СБУ Василия Малюка и министром внутренних дел Игоря Клименко. Он подчеркнул, что это люди с большим опытом.

Об этом он сказал 7 февраля во время обращения к украинцам.

"Верховная Рада Украины по моему представлению утвердила нового главу СБУ. Считаю, что именно такой пройденный путь назначения на должность является сигналом для всех государственных чиновников и работников наших правоохранительных органов. Василий Малюк некоторое время был исполняющим обязанности главы СБУ, он прошел испытание войной и доказал свою эффективность", — сказал Зеленский.

Также президент прокомментировал назначение Игоря Клименко главой Министерства внутренних дел.

"Благодарю нардепов и за назначение Игоря Клименко на должность министра внутренних дел. Важно, что система МВД, которая является элементом общей системы обороны и безопасности, достаточно быстро получила руководителя, который прошел вместе со всеми путь защиты нашего государства с первых минут полномасштабного вторжения. Сейчас у нас есть люди, которые получили опыт такой войны. Имеют четкие результаты в своей работе на государство, которое воюет за свой народ и за свою независимость. Таких людей должно быть больше на должностях разного уровня в органах центральной и местной власти", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что руководителями Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей стали люди, имеющие опыт в защите государства.

"Соответствующие назначения согласованы Кабинетом министров Украины. Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую областные администрации возглавят специалисты, имеющие опыт реальной защиты государства именно сейчас", – пояснил президент.

Напомним, что во вторник, 7 февраля, Верховная Рада Украины назначила руководителей СБУ и МВД. Также Кабмин утвердил новых председателей трех военных администраций.

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